“Vai da Rosiana”: a Mottola nasce “Si fa così”, il nuovo hub dei servizi postali e digitali

MOTTOLA - A Mottola basta una frase per risolvere una pratica, spedire un pacco o pagare una bolletta: “Vai da Rosiana”. Un’espressione diventata negli anni sinonimo di affidabilità, precisione e rapidità.

Dal 28 marzo 2026 quella fiducia si è trasformata in un progetto concreto con l’apertura di “Si fa così”, il nuovo ufficio privato di servizi postali e digitali in via Palagianello 149, di fronte alla storica gelateria La Cremeria.

Ideato da Rosiana Caragnano, il nuovo spazio nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità un punto di riferimento moderno per spedizioni, pagamenti, pratiche digitali e servizi amministrativi, con un’attenzione particolare alla sicurezza e al rapporto umano.

Il nome “Si fa così” è un omaggio alla celebre canzone “Rossetto e cioccolato” di Ornella Vanoni.

«Il testo parla di qualcosa che cresce piano, con pazienza e amore – spiega Rosiana Caragnano –. Ho voluto un nome leggero per un ufficio molto serio, capace di mettere subito a proprio agio le persone».

L’ufficio rappresenta un’evoluzione contemporanea del tradizionale sportello postale: un luogo dove tecnologia e assistenza diretta convivono per semplificare la vita quotidiana dei cittadini.

Tra i punti di forza c’è la flessibilità degli orari, studiati per andare incontro a lavoratori, professionisti e famiglie. Il lunedì è previsto orario continuato dalle 10 alle 22, mentre il martedì e il giovedì l’apertura è dalle 9 alle 16. Il mercoledì e il venerdì l’orario è invece suddiviso in due fasce, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.

I servizi disponibili spaziano dalle spedizioni nazionali e internazionali ai fermopoint, fino ai pagamenti di bollette, F24, TARI e PagoPA.

“Si fa così” è inoltre l’unico punto autorizzato FedEx e TNT Express sul territorio mottolese e gestisce anche spedizioni legate alle piattaforme di second hand come Vinted.

Grande attenzione viene riservata anche ai servizi digitali avanzati, tra cui rilascio di firme digitali, attivazione SPID, pagamento del bollo auto e gestione di raccomandate e atti giudiziari.

Secondo la titolare, uno degli aspetti centrali del progetto è la sicurezza delle operazioni finanziarie. «Oggi è semplice effettuare pagamenti dal cellulare – sottolinea Rosiana Caragnano – ma la tracciabilità e le garanzie offerte da piattaforme controllate rappresentano una tutela importante contro phishing e truffe online».

L’accoglienza della comunità è stata immediata, con recensioni positive che evidenziano soprattutto la cura del dettaglio, la professionalità e il clima rassicurante dell’ufficio.

Con questa nuova realtà, Mottola rafforza il proprio collegamento con i grandi flussi logistici e digitali, dimostrando come anche un centro di provincia possa offrire servizi innovativi e standard elevati.

Info utili

Via Palagianello 149, Mottola

345 8438607

sifacosiuffici@gmail.com