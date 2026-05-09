Sanità pugliese, scontro politico tra Gioia e Caroli: “Confonde gruppi e realtà”

BARI - Prosegue il duro confronto politico sulla sanità in Puglia, con un botta e risposta sempre più acceso tra maggioranza e opposizione. A intervenire è il consigliere regionale Tommaso Gioia (gruppo Prossima), che replica alle dichiarazioni del collega di minoranza Luigi Caroli, accusandolo di “confondere i gruppi politici e la realtà amministrativa”.

Secondo Gioia, le affermazioni di Caroli rappresenterebbero una “distrazione di massa” utile a evitare il confronto sui dati e sugli atti ufficiali relativi alla gestione del sistema sanitario regionale. Il consigliere di maggioranza contesta inoltre la ricostruzione politica dell’esponente del centrodestra, chiarendo la propria appartenenza al gruppo Prossima, vicino all’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, e non ad altri schieramenti citati nelle dichiarazioni dell’avversario.

Nel suo intervento, Gioia difende le scelte della Regione su alcuni dossier sensibili, a partire dalla sospensione del punto nascita di Francavilla Fontana, ribadendo che la priorità resta la sicurezza di madri e neonati. Attacca poi il Governo nazionale sul tema del finanziamento della sanità, sostenendo che le Regioni sarebbero costrette a operare in condizioni di sottofinanziamento strutturale.

Non manca il riferimento al percorso politico di Caroli, definito da Gioia come segnato da frequenti cambi di posizione e alleanze. Il consigliere di maggioranza richiama diverse fasi della carriera politica dell’esponente di opposizione, dai passaggi tra schieramenti alle vicende amministrative nei comuni della provincia di Brindisi, fino alle recenti dinamiche elettorali locali.

Gioia rivendica infine la propria attività istituzionale, sottolineando il lavoro sui costi delle internalizzazioni dei servizi sanitari e sull’attivazione della partoanalgesia all’ospedale Perrino. In chiusura, ribadisce la distanza dal metodo politico dell’avversario e difende il proprio operato come orientato esclusivamente alla gestione amministrativa e ai risultati per il territorio.