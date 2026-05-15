Sea-Watch 5 attracca a Brindisi con 166 migranti a bordo

BRINDISI - È attraccata questa mattina nel porto di Brindisi la nave Sea-Watch 5, dell’omonima ong tedesca, con a bordo migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo.

Secondo quanto comunicato dalle autorità, a bordo dell’imbarcazione ci sarebbero complessivamente 166 persone, tra cui tre donne e 25 minori. I migranti provengono da Egitto, Eritrea, Somalia e Bangladesh.

All’arrivo nel capoluogo messapico è stato attivato il dispositivo di accoglienza coordinato dalla Prefettura di Brindisi. Nelle postazioni predisposte dall’ASL Brindisi sono in corso gli screening sanitari, cui seguiranno le procedure di identificazione dei migranti.

La ong tedesca aveva inoltre denunciato che, durante una delle operazioni di soccorso effettuate nei giorni scorsi, una motovedetta libica avrebbe “aperto il fuoco con una serie di colpi contro la nave”.