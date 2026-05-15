Serie B, play out: Bari fermato sullo 0-0 dal Sudtirol al San Nicola
FRANCESCO LOIACONO - Pareggio senza reti tra SSC Bari e FC Südtirol nell’andata dei play out di Serie B disputata allo stadio Stadio San Nicola.
Nel primo tempo il Sudtirol si rende subito pericoloso al 5’ con Pecorino. Il Bari risponde al 10’ con Piscopo, che calcia di destro senza trovare la porta. Al 13’ Maggiore sfiora il vantaggio biancorosso, seguito un minuto dopo da Rao, vicino al gol. Al 28’ Moncini non riesce a concretizzare una buona occasione per i pugliesi. Nel finale della prima frazione Casiraghi, su punizione, sfiora la rete per gli ospiti, mentre al 42’ Pagano spreca da posizione favorevole.
Nella ripresa, al 2’, Davi calcia alto da pochi passi per il Sudtirol. Al 10’ decisiva la parata di Cerofolini su una punizione di Casiraghi. Al 24’ Maggiore, di testa, non riesce a indirizzare bene verso la porta. Al 33’ ancora Davi colpisce la traversa con un sinistro insidioso. Nel finale, al 36’, Cuni va vicino al gol vittoria per il Bari.
La gara di ritorno dei play out si giocherà venerdì 22 maggio alle ore 20 allo stadio Stadio Druso di Bolzano.
Per conquistare la salvezza il Bari sarà obbligato a vincere, mentre al Sudtirol, meglio classificato nella stagione regolare, basterà anche un pareggio per restare in Serie B.