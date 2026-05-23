Serie A, il Lecce si gioca la salvezza: domani al “Via del Mare” arriva il Genoa

Ultima giornata decisiva per il US Lecce, che domani alle 20.45 affronterà il Genoa CFC allo stadio Stadio Via del Mare nella 38ª giornata di Serie A.

I salentini arrivano all’appuntamento dopo il prezioso successo per 3-2 contro il US Sassuolo Calcio al Mapei Stadium e hanno un solo obiettivo: vincere per conquistare la permanenza in Serie A.

Il Genoa, reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il AC Milan allo stadio Stadio Luigi Ferraris, punta invece a chiudere il campionato consolidando il quattordicesimo posto.

Le probabili scelte dei tecnici

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Sottil e Berisha. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Coulibaly e Gandelman, con N’Dri in cabina di regia. In attacco spazio al tandem formato da Cheddira e Banda.

Nel Genoa il tecnico Daniele De Rossi non potrà contare sullo squalificato Vitinha e sugli indisponibili Cornet, Messias e Ostigard, tutti alle prese con problemi muscolari. Sugli esterni previsti Sabelli e Malinovskyi, con Baldanzi sulla trequarti a supporto delle punte Colombo ed Ekhator.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri della sezione di Roma.

L’ultimo precedente di Serie A al Via del Mare tra le due squadre risale al 5 gennaio 2025 e si concluse sullo 0-0.