Sinner batte Medvedev in tre set e vola in finale a Roma: domenica sfida Ruud agli Internazionali d’Italia

ROMA - Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d’Italia per il secondo anno consecutivo, superando Daniil Medvedev al termine di una semifinale combattuta e spezzata dalla pioggia.

Il numero uno del mondo ha avuto la meglio sul russo in tre set con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, in una partita iniziata ieri sera e ripresa oggi al Foro Italico dopo l’interruzione dovuta al maltempo. Al momento dello stop Sinner era avanti 4-2 nel secondo set, ma alla ripresa Medvedev è riuscito a rientrare nel match, prima della definitiva accelerazione dell’azzurro nel set decisivo.

In finale Sinner affronterà Casper Ruud, vincitore della semifinale contro Luciano Darderi. Il match per il titolo è in programma domenica a Roma.

Le parole di Sinner

Al termine dell’incontro, Sinner ha sottolineato la difficoltà della gestione del match a causa della sospensione: “La notte non ho dormito quasi nulla. Ora devo recuperare e riposarmi”, ha dichiarato.

Il tennista azzurro ha poi ricordato il legame con il Centrale del Foro Italico: “È un campo speciale per me, ci ho giocato per la prima volta nel 2019 con una wild card. L’anno scorso la finale non è andata come volevamo, ci riproviamo”.

Italia protagonista anche nel doppio

Giornata positiva anche per il tennis italiano nel doppio: la coppia Bolelli-Vavassori ha conquistato la finale superando Skupski-Harrison, alimentando le ambizioni azzurre nel torneo romano.