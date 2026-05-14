Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia: battuto Rublev in due set

ROMA - Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva agli Internazionali d’Italia al Foro Italico, superando il russo Andrey Rublev, numero 14 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-2, 6-4.

L’azzurro conferma così il suo straordinario momento di forma, centrando la 32ª vittoria consecutiva a livello Masters 1000 e superando un record che apparteneva a Novak Djokovic. Una striscia positiva che consolida ulteriormente la sua posizione tra i protagonisti assoluti del circuito.

In semifinale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Daniil Medvedev e il giovane spagnolo Landaluce. Il torneo è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.