Sparatoria ai Tamburi di Taranto: un ferito in via Verga, indaga la Squadra Mobile

TARANTO – Momenti di tensione nel primo pomeriggio nel quartiere Tamburi, dove si è verificata una sparatoria in via Verga. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita.

L’allarme è scattato subito dopo gli spari e sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Gli investigatori della Squadra Mobile stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire quanto avvenuto, acquisendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali elementi utili alle indagini.

Al momento non si escludono piste investigative, mentre l’area è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici.