Sparatoria in un parcheggio a Foggia: una donna ferita in codice rosso, fermato il presunto autore

FOGGIA – Momenti di terrore nel tardo pomeriggio nel parcheggio del Penny Market di via Ugo Iarussi, dove una sparatoria ha provocato diversi feriti.

Una donna è rimasta colpita ed è stata soccorsa in condizioni gravi dal personale del 118, che l’ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso. Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolte anche altre due persone.

Stando a una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio sarebbe nato da una lite tra più individui che frequenterebbero abitualmente l’area. Durante il diverbio, un giovane avrebbe estratto un’arma da fuoco aprendo il fuoco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, insieme a Polizia Locale di Foggia e ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Il presunto autore della sparatoria sarebbe stato fermato dalle forze dell’ordine.