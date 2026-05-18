Sternatia diventa un laboratorio di futuro: al via “LAMPA – il borgo che vorrei” tra arte immersiva, gaming e teatro

STERNATIA – Dal 31 maggio al 2 giugno il borgo di Sternatia, nel cuore della Grecìa Salentina, si trasforma in un laboratorio diffuso di innovazione culturale con “LAMPA – Sternatia, il borgo che vorrei”, progetto dedicato alla rigenerazione dei territori attraverso arte immersiva, gamification, teatro e memoria collettiva.

L’iniziativa punta a valorizzare il patrimonio storico e identitario del borgo attraverso linguaggi contemporanei e tecnologie creative, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività culturale e turistica dell’area, contrastare lo spopolamento e favorire nuove opportunità per i giovani.

Per tre giorni il centro storico sarà animato da installazioni immersive, spettacoli teatrali e musicali, workshop e attività partecipative. I visitatori potranno inoltre partecipare a un urban game dedicato, esplorando vicoli, monumenti e tradizioni locali attraverso realtà aumentata, storytelling interattivo e missioni ispirate al folklore griko.

Il cuore del progetto è proprio il game “LAMPA”, disponibile su dispositivi mobili, che accompagna il pubblico in un viaggio narrativo tra storia, leggende e lingua grika, trasformando la visita del borgo in un’esperienza interattiva.

Il programma si apre domenica 31 maggio con la presentazione della ristampa del volume “Racconti greci inediti di Sternatia” di Paolo Stomeo e con lo spettacolo teatrale “Petre”. Lunedì 1 giugno spazio al workshop sulla gamification applicata alla valorizzazione culturale, con esperti e creator del settore, seguito da un concerto-spettacolo. Martedì 2 giugno il focus sarà dedicato all’arte immersiva contemporanea e agli esiti del laboratorio teatrale di comunità.

Diretto e curato da Massimiliano Siccardi e Raffaela Zizzari, il progetto coinvolge realtà teatrali e culturali come CRACALIA ETS e Teatro dell’Argine, con il Comune di Sternatia come soggetto attuatore. L’iniziativa rientra nel programma PNRR dedicato alla rigenerazione dei borghi storici.

“LAMPA – Sternatia, il borgo che vorrei” si svolgerà presso il Chiostro del Comune – Ex Convento dei Domenicani. L’ingresso è gratuito.