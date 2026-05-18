Un'anima romagnola nel cuore del Salento: nasce la nuova stagione del Color Dolmen Village



A Minervino di Lecce, il Color Dolmen Village inaugura l’estate 2026 con la gestione del Gruppo Scialfa di Color Holiday: ospitalità familiare, servizi inclusi, restyling della struttura e una speciale promozione di apertura dal 6 al 13 giugno a partire da 990 euro a camera A Minervino di Lecce, il Color Dolmen Village inaugura l’estate 2026 con la gestione del Gruppo Scialfa di Color Holiday: ospitalità familiare, servizi inclusi, restyling della struttura e una speciale promozione di apertura dal 6 al 13 giugno a partire da 990 euro a camera





Nel cuore autentico del Salento, tra ulivi, mare, accoglienza e tradizione, arriva un modo di vivere la vacanza che parla anche romagnolo. Il Color Dolmen Village di Minervino di Lecce inaugura la stagione estiva 2026 con una nuova gestione e una nuova identità, portando in Puglia l’esperienza, il calore e la cultura dell’ospitalità del Gruppo Scialfa di Color Holiday.





Una struttura salentina per posizione, paesaggio e atmosfera, ma con un’anima romagnola nella filosofia dell’accoglienza: sorriso, attenzione alle famiglie, servizi inclusi, animazione, buona cucina e quella capacità di far sentire ogni ospite al centro della vacanza. È questo l’elemento distintivo del nuovo Color Dolmen Village, che si prepara a diventare un punto di riferimento per chi cerca un soggiorno completo, curato e senza pensieri.





Dopo un importante percorso di restyling e riqualificazione, il villaggio si presenta con una proposta pensata soprattutto per le famiglie. La formula Premium All Inclusive include pasti, bevande e soft drink illimitati alla spina durante la giornata, food corner con hot dog e piadine, gelato dal carretto, pizza, merende, aperitivi, Free Drink, cocktail selezionati, serate evento e tanto intrattenimento.





La struttura offre una grande piscina con solarium, ombrelloni e lettini, area acquasplash con giochi d’acqua, spruzzi, geyser e fontane per bambini, spiaggia collegata da servizio navetta, aree family e kids, parco giochi, gonfiabili, Baby Cocoland, Mini Cocoland, Junior Cocoland e Teen Club per ragazzi dai 15 ai 18 anni. Non mancano sport, tornei, beach volley, basket, bocce, laboratori creativi, spettacoli, Schiuma Party, Color Explosion e Candy Night.





Grande attenzione anche alla praticità, con parcheggio interno gratuito, area lavanderia self-service, PappArea attrezzata con fornelli, frigo, microonde e scaldabiberon, oltre alla possibilità di pagamento a rate. Per le famiglie, inoltre, bambini e ragazzi soggiornano gratis fino a 18 anni in camera con due adulti.





In occasione dell’apertura estiva, il Color Dolmen Village propone anche una speciale promozione di lancio: la settimana dal 6 al 13 giugno in Premium All Inclusive parte da 990 euro a camera. A questa si aggiungono sconti del 10% su diversi periodi dell’estate, da giugno a settembre.





Un nuovo capitolo per l’ospitalità salentina, dunque, che incontra il cuore romagnolo di Color Holiday: una vacanza fatta di mare, servizi, sorrisi e attenzione concreta alle famiglie.