'Stigma e pregiudizi verso gli anziani', ad Ostuni un incontro promosso da Gulliver 180
OSTUNI (BR) - Il 13 maggio 1978 venne approvata la Legge N.180 che ha rivoluzionato l’assetto della assistenza psichiatrica in Italia. Per celebrare la ricorrenza, l’associazione per la tutela della salute mentale “Gulliver 180” promuove un incontro pubblico di educazione alla salute mentale.
Venerdì 15 maggio, alle ore 17.00, presso il Centro Diurno per le persone con demenza “San Francesco da Paola”, sito in via Giosuè Pinto 52 ad Ostuni (Br), avrà luogo l’evento su “Stigma e pregiudizi verso gli anziani”, promosso in collaborazione con il progetto nazionale Comunità amiche delle persone con demenza, al quale già dal 2025 ha aderito il Comune di Ostuni.
All’incontro sono invitati gli ospiti, i familiari, gli operatori, le associazioni di volontariato, i cittadini interessati. Parteciperanno:
Dott. Paolo Serra, psichiatra di Arezzo
Dott. Peter Friese, psicologo clinico in Danimarca
Dott. Pino Montanaro, Presidente “Gulliver 180”
Dott.ssa Giovanna Nacci, Garante dei diritti delle persone con disabilità di Ostuni
Dott. Francesco Colizzi, Coordinatore Progetto Comunità amica delle persone con demenza