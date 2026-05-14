Stp Spa Bari: Proclamato sciopero di 24 ore



Dopo quattro ore di astensione, i sindacati alzano il livello della protesta per l’atteggiamento dell’azienda





Le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal di Bari annunciano la proclamazione di uno sciopero di 24 ore il 18 maggio del personale dipendente di Stp Spa, a seguito della seconda fase di mobilitazione dopo la prima astensione di quattro ore. La decisione arriva in risposta all’atteggiamento “irrispettoso e spocchioso” dell’attuale amministrazione aziendale, che continua a disattendere gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali e a ignorare le rivendicazioni dei lavoratori. I motivi della protesta: Violazione degli accordi sindacali: l’azienda non rispetta gli impegni firmati con le Ooss, eludendo il confronto e le intese raggiunte; Mancato riconoscimento dei diritti contrattuali: non vengono pienamente applicati i diritti dei lavoratori Stp previsti dal Ccnl Autoferrotranvieri, ribaditi anche da recenti sentenze della Corte di Cassazione; Violazione delle normative europee su tempi di guida e riposo: Stp non attua le percorrenze rilevate dalla commissione paritetica, esponendo il personale viaggiante a turni non conformi alla normativa; Assenza di un manuale turni conforme: manca un documento che recepisca quanto emerso in sede paritetica e garantisca trasparenza e correttezza nell’organizzazione del lavoro; Gestione unilaterale e irrispettosa: anziché cercare soluzioni per chiudere il conflitto, l’azienda prosegue con un approccio ostile, elargendo promozioni senza emanare gli specifici ordini di servizio previsti dal R.D. 148/1931, e “vivacchiando” in spregio alle violazioni evidenziate.





“Riteniamo questa situazione inaccettabile e irrispettosa” dichiarano le organizzazioni sindacali “Stp invece di aprire un confronto serio per risolvere le criticità, sceglie di ignorarle e di procedere in maniera unilaterale. I lavoratori, e in particolare il personale viaggiante, meritano rispetto, certezze e l’applicazione piena dei diritti sanciti da contratto e da legge”. Le segreterie territoriali chiedono l’immediata apertura di un tavolo per: l’applicazione integrale del Ccnl e delle sentenze di Cassazione in materia; l’adeguamento delle percorrenze e dei turni alle normative europee e alle rilevazioni della commissione paritetica; l’adozione di un manuale turni trasparente e condiviso; il rispetto degli accordi sindacali sottoscritti.





“È tempo di ottenere giustizia ed equità per i lavoratori di Stp Spa Bari” concludono. “La mobilitazione proseguirà finché l’azienda non tornerà a un confronto responsabile e rispettoso”.