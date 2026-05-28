Bitonto, al via la 40ª edizione del Corteo Storico: rievocata la Battaglia del 1734

BITONTO - Bitonto si prepara a rivivere la sua storia con la quarantesima edizione del Corteo Storico, in programma dal 30 al 31 maggio 2026 nel centro cittadino. L’evento rievoca la Battaglia del 1734, episodio decisivo della guerra di successione polacca e della conquista borbonica del Regno di Napoli.

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 30 maggio alle ore 10 con l’esibizione di tamburi e banditori nel centro storico. Nel pomeriggio, in piazza Marconi, spazio agli spettacoli della compagnia “Diavoli rossi”, con esibizioni di equilibristi, acrobati e lanciatori di coltelli, previste anche in replica serale.

La giornata di domenica 31 maggio sarà dedicata alla rievocazione principale e alle attività per famiglie. Dalle ore 10 alle 13, in piazza Cavour, sarà allestito il Villaggio dei Balocchi con animazioni per bambini a cura di Lella Bretella e Papion Le Burlon.

Il Corteo Storico sfilerà nel pomeriggio a partire dalle ore 18, attraversando le principali vie e piazze del centro: da piazza Sylos Sersale fino a Porta Baresana, dove è previsto lo spettacolo conclusivo. In scena figuranti, sbandieratori, dame e rappresentazioni storiche per ricreare le atmosfere del Settecento.

La Battaglia di Bitonto, combattuta tra le truppe spagnole del generale duca di Montemar e l’esercito austriaco del principe di Belmonte, si concluse con la vittoria spagnola e segnò il passaggio del Regno di Napoli sotto il controllo borbonico.