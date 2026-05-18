Casarano, sconfitta pesante al “Capozza”: l’Union Brescia vince 3-0 nell’andata dei playoff

FRANCESCO LOIACONO – Serata complicata per il Casarano, sconfitto 0-3 dall’Union Brescia allo stadio “Giuseppe Capozza” nella gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C.

L’avvio di partita aveva lasciato intravedere un possibile equilibrio, con i padroni di casa subito pericolosi al 3’ con Cerbone, mentre all’8’ Cisco e al 14’ Marras hanno sfiorato il vantaggio per gli ospiti. Al 19’ però l’Union Brescia passa: Balestrero svetta di testa su cross di De Maria e firma lo 0-1.

Il Casarano prova a reagire con Leonetti, prima al 24’ di testa e poi al 31’ di destro, ma senza trovare la porta. Anche Cerbone al 34’ va vicino al pareggio, ma l’occasione sfuma.

Nella ripresa l’Union Brescia accelera e chiude di fatto la partita: al 56’ arriva lo 0-2 con un’autorete di Negro, che devia nella propria porta un cross ancora di De Maria. Tre minuti più tardi, al 59’, Crespi firma lo 0-3 con una conclusione di destro su assist di Marras.

Nel finale il Casarano tenta almeno di riaprire il discorso qualificazione: al 71’ Leonetti non concretizza un’altra buona occasione, mentre al 83’ Chiricò su punizione sfiora il gol della speranza. L’Union Brescia va vicino anche al quarto gol con Armati al 40’ della ripresa.

La gara di ritorno è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 20 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali, il Casarano sarà chiamato a un’impresa: serve una vittoria con almeno quattro gol di scarto. All’Union Brescia basterà invece un pareggio o anche una sconfitta con due reti di differenza per qualificarsi.