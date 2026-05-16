Taglio del nastro per LecceArredo 2026: al via la 38esima edizione

LECCE - Inaugurata ieri pomeriggio a Lecce la 38esima edizione di LecceArredo 2026, appuntamento di riferimento per il settore dell’arredamento e del design. Al taglio del nastro hanno preso parte Maurizio e Mauro Nardelli, organizzatori della manifestazione, insieme a numerose autorità istituzionali e rappresentanti del territorio.

Presenti all’apertura la sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, il presidente della Provincia Fabio Tarantino, gli assessori comunali Gabriella Margiotta e Laura Caló, la consigliera provinciale Loredana Tundo e il questore di Lecce Giampietro Lionetti, che ha visitato gli stand degli espositori.

Oltre 130 aziende e il riconoscimento internazionale

L’edizione 2026 si apre con numeri importanti: sono oltre 130 le aziende presenti, tra marchi nazionali e internazionali, impegnati a presentare nuove collezioni, tecnologie e soluzioni innovative per il mondo dell’abitare.

Tra gli sponsor ufficiali figurano Nuovarredo, Parama e Vetreria Calasso, realtà di primo piano nel settore.

Grande rilievo viene dato ai temi della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e dell’innovazione tecnologica applicata alla casa. In particolare, la manifestazione pone l’attenzione su materiali eco-compatibili, tecnologie smart per l’abitare, risparmio energetico, benessere domestico e spazi flessibili e multifunzionali.

Per questa edizione LecceArredo ha inoltre ottenuto il riconoscimento di Salone Internazionale, confermando la crescita della manifestazione nel panorama fieristico nazionale e internazionale.

Talk, design e show cooking

Ricco anche il calendario degli eventi collaterali. Tra gli appuntamenti principali il talk “Sguardi sull’abitare”, in programma sabato 16 maggio alle ore 11 presso l’allestimento Montinaro Clima.

All’incontro parteciperanno Arianna Corvaglia di BLC Edilizia, i designer Gloria Colazzo e Andrea Viti e l’artista Vincenzo D'Alba, per un confronto dedicato ai nuovi modi di vivere gli spazi domestici.

Accanto agli incontri professionali, spazio anche a momenti dedicati alla convivialità e all’esperienza culinaria con show cooking e iniziative legate al mondo del gusto.

La fiera resterà aperta sabato, domenica e lunedì con orario continuato dalle 10.30 alle 20.30.

Biglietti e informazioni

Per partecipare è possibile scaricare il ticket dal sito ufficiale:

LecceArredo

L’ingresso sarà gratuito nelle giornate di venerdì e lunedì, mentre sabato e domenica il costo del biglietto sarà di 3 euro.

“LecceArredo 2026 è un’edizione ricca di opportunità di confronto e innovazione”, hanno dichiarato Maurizio e Mauro Nardelli. “Vi aspettiamo per scoprire insieme le nuove prospettive sul futuro dell’abitare”.