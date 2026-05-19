Taranto, continuano le Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia



Aspettando il LXV Convegno Internazionale della Magna Grecia "Giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico" (Taranto 24-27 settembre 2026)





TARANTO – Il Comune di Taranto ha concesso il proprio patrocinio alle Conversazioni dell’Istituto Magna Grecia, il cui terzo incontro è in programma il prossimo giovedì 21 maggio, alle ore 17.00, nella sede dell’ISAMG, a Palazzo Pantaleo, presso l’omonima Rampa nella Città Vecchia di Taranto, incontri che continueranno anche nel mese di giugno. Il patrocinio è il segno del riconoscimento del valore culturale, sociale e di interesse pubblico dell’iniziativa, ma anche la conferma della proficua sinergia tra l’Amministrazione tarantina e l’Istituto promotore dei uno dei Convegni più longevi e accreditati del settore storico archeologico.





Le Conversazioni hanno carattere divulgativo, nell’intento di avvicinare un pubblico anche di non addetti ai lavori agli argomenti del 65^ edizione del Convegno. L’argomento di quest’ultimo si pone in ideale continuità con i Giochi del Mediterraneo, manifestazione sportiva di rilievo che Taranto ospiterà nella prossima estate. L’incontro di giovedì 21 maggio, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Istituto Magna Grecia, prevede l’introduzione da parte del Presidente dell’ISAMG, prof. Aldo Siciliano. Seguiranno le relazioni dei prof. Michele Scafuro, docente di Archeologia presso l’Università di Salerno, sul tema "Il santuario di Olimpia tra culto e agonismo" e di Luigi Vecchio, professore di Storia greca dell’Ateneo salernitano, dal titolo "Gli atleti della Magna Grecia ai giochi panellenici".