Tentato furto nella notte a Barletta: colpita l’agenzia assicurativa del consigliere Flavio Basile

BARLETTA – Tentato furto nella notte ai danni di un’agenzia di assicurazioni di proprietà del consigliere comunale di maggioranza Flavio Basile, presidente della commissione Lavori pubblici con deleghe alla Sicurezza.

Due uomini del posto, uno dei quali con precedenti penali, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di aver danneggiato la sede dell’attività commerciale nel tentativo di introdursi all’interno dei locali.

Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero utilizzato mazze e spranghe per colpire l’ingresso dell’agenzia, distruggendo le telecamere esterne di sorveglianza, piegando una serranda e cercando di infrangere la vetrina antisfondamento. Sarebbe stata inoltre danneggiata un’altra serranda nel tentativo di rompere il vetro della porta d’ingresso.

A dare l’allarme sarebbero stati i sistemi di sicurezza e l’intervento tempestivo dei militari, che avrebbero individuato i presunti responsabili mentre erano ancora in azione. Determinanti per l’identificazione anche le immagini registrate durante l’assalto.

Il consigliere Basile è stato contattato nella notte dalle forze dell’ordine e accompagnato in caserma per formalizzare la denuncia. “Mi chiedo cosa volessero portare via, forse i computer o i pochi euro in cassa”, ha dichiarato, aggiungendo di non escludere alcuna ipotesi sul movente dell’episodio: “È stato un episodio isolato oppure volevano colpirmi per il lavoro che faccio?”.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti investigativi per chiarire dinamica e finalità del tentato furto.