Taranto, nuova aggressione a un autista Kyma Mobilità: sputi durante il servizio

TARANTO - Un nuovo episodio di aggressione ai danni del personale del trasporto pubblico si è verificato a Taranto, in viale Magna Grecia, coinvolgendo un autista di Kyma Mobilità.

L’episodio è stato denunciato da Andrea Basile.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito, il conducente stava effettuando regolarmente il servizio quando, in prossimità di una fermata, dopo aver azionato l’indicatore di direzione per accostare e consentire salita e discesa dei passeggeri, sarebbe stato affiancato da un motociclista.

Quest’ultimo avrebbe sputato contro l’autista del bus, costringendolo a fermare temporaneamente la corsa per riprendersi e disinfettarsi.

Denuncia e reazioni

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine per l’identificazione del responsabile.

Andrea Basile ha definito l’accaduto “l’ennesimo fatto gravissimo”, sottolineando la crescente esposizione del personale viaggiante a comportamenti aggressivi e umilianti durante il servizio.