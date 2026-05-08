Taviano, studente di 13 anni porta una pistola scacciacani a scuola

TAVIANO - Paura in una scuola media di Taviano, dove un ragazzo di 13 anni si è presentato in classe con una pistola scacciacani nascosta nello zaino.

Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe mostrato l’arma ad alcuni compagni durante l’orario scolastico. La situazione è stata segnalata ai docenti e il dirigente scolastico ha immediatamente allertato i Carabinieri.

I militari intervenuti nell’istituto hanno sequestrato la pistola, risultata priva del tappo rosso obbligatorio per legge.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, non sarebbe isolato: un caso simile si era già verificato nello stesso istituto lo scorso febbraio.

La vicenda è stata segnalata al Tribunale per i minorenni, che valuterà eventuali provvedimenti.