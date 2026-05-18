Termoli, incidente sulla statale 87: muore 27enne originaria del Marocco cresciuta a Corato

CORATO - Tragedia nella serata di ieri lungo la statale 87, all’ingresso di Termoli, dove ha perso la vita Latifa Jdid, 27 anni, originaria del Marocco ma cresciuta a Corato, nel Barese.

La giovane viaggiava come passeggera su uno scooter di grossa cilindrata guidato da un amico di 48 anni quando, per cause ancora in corso di accertamento, i due sono stati sbalzati dal mezzo.

Secondo i primi rilievi effettuati da carabinieri e polizia stradale, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. L’impatto con l’asfalto è stato violento e per la 27enne non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli con fratture e politraumi. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sottoposto agli accertamenti di rito, è stato anche verificato l’eventuale stato di alterazione al momento dell’incidente.

Latifa viveva da tempo a Termoli, dove lavorava in un bar, ma manteneva forti legami con Corato, dove risiedono i genitori. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della giovane.