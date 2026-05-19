'Thesign Dilaogues' presenta Charlot Ceramica: materia, creazione e artigianato in un Clay Show il 21 maggio a Roma



ROMA – Un incontro tra arte, materia e tradizione prende forma con Charlot, protagonista del nuovo appuntamento di Thesign Dialogues, il format ideato da Thesign e dedicato al valore della creatività e all’unicità dell’artigianato. – Un incontro tra arte, materia e tradizione prende forma con Charlot, protagonista del nuovo appuntamento di Thesign Dialogues, il format ideato da Thesign e dedicato al valore della creatività e all’unicità dell’artigianato.





L’evento si svolgerà il 21 maggio dalle ore 18:00 alle 21:30 nella suggestiva cornice di Thesign Gallery, spazio espositivo situato nel cuore di Roma, a pochi passi da Piazza di Spagna, uno dei luoghi più iconici e internazionali della capitale. Thesign si configura come uno spazio culturale e progettuale in cui arte, design e ricerca dialogano in modo continuo, dando forma a esperienze immersive e contenuti di valore.





Protagonista della serata è la tradizione leccese reinterpretata attraverso le ceramiche artistiche del Maestro Lorenzo Colì. Le sue opere trasformano la materia in un linguaggio espressivo unico, capace di coniugare radici artigianali e visione contemporanea.





Charlot Ceramica nasce nel 1987 in un piccolo spazio – laboratorio e showroom - ricavato accanto alla sua abitazione in un flusso continuo che va dalla famiglia alle opere in ceramica fatte a mano. Gli esordi, negli anni ’70, nelle Marche, poi Roma e infine Lecce dove ha aperto la prima bottega e poi la seconda, quella attuale, in via Adriatica.





Accanto all’esposizione nel laboratorio, negli anni sono state diverse le sue personali e partecipazioni a grandi manifestazioni come, lo scorso anno, la presenza in qualità di sponsor tecnico all’Extra Festival di Sanremo, oltre all’esposizione in gallerie di prestigio come, appunto, Thesign Gallery, a Roma.





Al centro dell’esperienza dell’evento del 21 maggio, il Clay Show: un momento immersivo che permetterà agli ospiti di entrare nel vivo del processo creativo, osservando da vicino tecniche, gestualità e ispirazioni che danno vita alle opere. Un’occasione per scoprire la ceramica non solo come prodotto finito, ma come racconto vivo di cultura e territorio.





Attraverso Thesign Dialogues, Thesign consolida il proprio ruolo come piattaforma di connessione tra progettualità, cultura e ricerca, selezionando e valorizzando realtà che esprimono identità forti e contenuti distintivi nel panorama contemporaneo.





L’evento è realizzato con il contributo di Cantine Paololeo (San Donaci) e Flavia Robbe – Event & Wedding Planner (Lecce), due eccellenze pugliesi che condividono con Charlot l’impegno nel raccontare e sostenere esperienze autentiche legate al mondo del lifestyle, della cultura e all’arte dell’accoglienza.





Ingresso su invito



