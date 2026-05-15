Torna “Supermercati Supersinceri”: al via la seconda stagione del podcast del Gruppo Megamark





TRANI - Al via la seconda stagione di “Supermercati Supersinceri” il primo podcast audio e video realizzato dal Gruppo Megamark di Trani - realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo - che intende esplorare il mondo della spesa di tutti i giorni con uno sguardo curioso e alternativo, tra ironia, cultura pop e consumo consapevole.

Dopo il successo della prima edizione, tornano da domani 15 maggio, con una nuova puntata ogni quindici giorni, i podcast dei supermercati Dok e Famila del Gruppo disponibili sulle principali piattaforme di streaming – Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Music –. A condurre le varie puntate Pako Carlucci, volto televisivo e creator dal linguaggio diretto, ironico e contemporaneo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di dialoghi autentici, curiosità e punti di vista inediti. Al centro di ogni episodio, conversazioni sincere e leggere su temi che influiscono sul modo di acquistare, mangiare e vivere, dalla cucina domestica ai nuovi stili alimentari, dal rapporto con il territorio alle dinamiche della comunicazione contemporanea.

Tra gli ospiti della seconda stagione Dario Vergassola, Massimiliano Dona, Francesco Aquila, Mandrake, Juliana Moreira, Edoardo Stoppa, Tessa Gelisio ed Emanuela Folliero, personalità diverse provenienti dal mondo dell’informazione e dello spettacolo ma accomunate dalla capacità di raccontare il quotidiano con autenticità e attenzione ai temi della sostenibilità, della consapevolezza e della cultura del consumo.

“Continua il percorso editoriale di “Supermercati Supersinceri” che trasforma il supermercato in uno spazio di racconto sociale e culturale, oltre che di acquisto - dichiara Fabio Storelli, Responsabile Marketing del Gruppo Megamark -. ll supermercato è uno dei pochi luoghi sociali che coinvolge davvero la vita quotidiana perché incrocia ogni giorno famiglie, abitudini, scelte, memoria collettiva e allo stesso tempo attenzione alla sostenibilità e ricerca della convenienza. Con questa seconda stagione vogliamo continuare a raccontarlo in modo sincero, simpatico, accessibile e contemporaneo”.



