Traffico in tilt sulla SS16 tra Torre a Mare e Bari: pioggia e incidenti paralizzano la circolazione
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità, con l’obiettivo di ripristinare il traffico nel più breve tempo possibile.
La situazione ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato della SS16, con ripercussioni anche sulla viabilità urbana in ingresso a Bari.
A complicare ulteriormente la circolazione si segnala un secondo incidente avvenuto sempre sulla SS16, in direzione sud, poco dopo i curvoni di Bari Palese. Anche in questo caso il traffico ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.
Le autorità raccomandano prudenza alla guida e invitano a prestare attenzione alle condizioni della strada, particolarmente critiche a causa delle intense precipitazioni.