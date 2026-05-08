Traffico in tilt sulla SS16 tra Torre a Mare e Bari: pioggia e incidenti paralizzano la circolazione

BARI - Mattinata difficile lungo la strada statale 16 in direzione Bari, dove il maltempo ha provocato pesanti disagi alla circolazione. La forte pioggia che si è abbattuta sull’area ha causato il blocco del traffico nei pressi di Torre a Mare, dopo che un camion è finito di traverso sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito in sicurezza.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità, con l’obiettivo di ripristinare il traffico nel più breve tempo possibile.La situazione ha provocato lunghe code e rallentamenti lungo tutto il tratto interessato della SS16, con ripercussioni anche sulla viabilità urbana in ingresso a Bari.A complicare ulteriormente la circolazione si segnala un secondo incidente avvenuto sempre sulla SS16, in direzione sud, poco dopo i curvoni di Bari Palese. Anche in questo caso il traffico ha subito forti rallentamenti, con disagi per gli automobilisti in transito.Le autorità raccomandano prudenza alla guida e invitano a prestare attenzione alle condizioni della strada, particolarmente critiche a causa delle intense precipitazioni.