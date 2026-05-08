Furto con spaccata nella notte a Presicce: colpita la gioielleria Jamboree

PRESICCE - Colpo nella notte nel centro di Presicce, dove intorno alle 3.30 una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria “Jamboree” mettendo a segno un furto con spaccata.Secondo una prima ricostruzione, i malviventi — armati di mazze — hanno infranto la vetrina esterna del negozio riuscendo ad asportare tutti i gioielli esposti. L’azione è stata rapida e mirata, segno di un piano probabilmente studiato in anticipo.Dopo il colpo, i ladri si sono dati alla fuga senza riuscire ad accedere agli ambienti interni dell’attività commerciale, limitando così il bottino alla sola merce esposta in vetrina.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase e i militari della stazione locale, coordinati dal maresciallo Maggio. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per identificare gli autori del furto, analizzando anche eventuali immagini di videosorveglianza presenti in zona.Le attività investigative proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica del colpo e verificare eventuali collegamenti con episodi simili avvenuti nel territorio.