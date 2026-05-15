Tragedia alle Maldive: morti cinque sub italiani durante un’immersione

Vaavu, Maldive - Dramma alle Maldive, dove cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. La notizia è stata confermata dalla Farnesina e riportata dai media locali. Al momento è stato recuperato il corpo di una delle vittime, mentre proseguono le operazioni di ricerca degli altri quattro sub dispersi.

Secondo quanto riferito dalla Forza di Difesa Nazionale delle Maldive (Mndf), i cinque si erano immersi nei pressi di Alimathaa durante la mattinata, senza però fare ritorno in superficie. L’allarme è stato lanciato dall’equipaggio della “Duke of York”, imbarcazione da crociera subacquea sulla quale viaggiavano.

Le ricerche, condotte con motoscafi, aerei e sommozzatori della guardia costiera, hanno portato al ritrovamento di un corpo all’interno di una grotta sommersa. Le autorità ritengono che anche gli altri quattro sub possano trovarsi nello stesso punto, a circa 60 metri di profondità.

Tra le vittime c’è Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova, ricercatrice specializzata nell’ambiente marino e volto noto anche in ambito televisivo. La docente era impegnata in importanti progetti dedicati alla tutela del mare, tra cui Talassa, GhostNet e MER. Tra le altre vittime anche la figlia Giorgia Sommacal e il padovano Gianluca.

La Farnesina ha spiegato che l’incidente sarebbe avvenuto durante un’esplorazione di grotte subacquee a circa 50 metri di profondità. L’Ambasciata d’Italia a Colombo segue il caso insieme alle autorità locali e sta fornendo assistenza ai familiari delle vittime.

Sulle cause dell’incidente è stata aperta un’indagine. Secondo i media locali, le condizioni meteorologiche nella zona erano particolarmente difficili: l’Ufficio meteorologico nazionale aveva infatti emesso un’allerta gialla per l’area interessata dalle immersioni.