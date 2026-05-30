Tragedia sulla Statale 275: motociclista perde la vita nello scontro con un furgone

GAGLIANO DEL CAPO – Drammatico incidente stradale nella serata di venerdì 29 maggio nel Capo di Leuca. A perdere la vita è stato Alessandro Cappello, 40 anni, residente ad Alessano, rimasto coinvolto in un violento scontro tra la moto che conduceva e un furgone.

L’incidente si è verificato intorno alle 19.30 lungo il tratto terminale della strada statale 275 Maglie-Leuca, nei pressi di San Dana, frazione del comune di Gagliano del Capo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità competenti, la motocicletta guidata dal quarantenne si è scontrata violentemente con un furgone Volkswagen. L’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, terminando la sua corsa nel terreno adiacente alla strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 di Gagliano del Capo, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, per Alessandro Cappello non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause dello scontro.

La notizia della morte del quarantenne ha profondamente colpito la comunità di Alessano, dove Alessandro Cappello era molto conosciuto.