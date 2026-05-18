Trani-Bisceglie, si chiude la prima fase del percorso per il welfare territoriale: ultimo focus group il 21 maggio a Bisceglie

Si avvia alla conclusione la prima fase del percorso partecipato di costruzione del welfare territoriale promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS. L’ultimo appuntamento del ciclo di ascolto è fissato per il 21 maggio a Bisceglie, segnando la chiusura di una serie di incontri dedicati al confronto con cittadini, enti del Terzo settore e istituzioni locali.

Il percorso ha visto una significativa partecipazione della comunità nei primi due focus group, nei quali sono stati affrontati temi centrali come disabilità, non autosufficienza, invecchiamento attivo, accesso ai servizi, inclusione sociale e contrasto alle povertà. Un lavoro di ascolto e analisi che ha messo in evidenza bisogni e criticità del territorio, ma anche proposte operative e spunti di intervento condivisi.

Il terzo e ultimo incontro della fase iniziale si svolgerà giovedì 21 maggio alle 16.30 presso Palazzo Tupputi, Sala degli Specchi, in via Cardinale dell’Olio 30 a Bisceglie. Il focus sarà dedicato a politiche familiari, pari opportunità e contrasto alla povertà educativa, con il coinvolgimento di enti del Terzo settore, famiglie, scuole e cittadini.

L’iniziativa rientra nel più ampio processo di costruzione partecipata delle politiche sociali territoriali, con l’obiettivo di definire un modello di welfare più vicino alle esigenze reali della comunità locale, basato su ascolto, condivisione e co-programmazione.

Per partecipare al focus group è richiesta l’iscrizione tramite il sito del CSV San Nicola.