Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per De Cillis e successi nelle ultramaratone

TRANI - Domenica 10 maggio 2026 la Trani Marathon è stata grande protagonista ad Andria in occasione della manifestazione dedicata alle ultramaratone che ha visto lo svolgimento della 30 km, della 6 Ore e della 8 Ore, quest’ultima valida come Campionato Italiano IUTA.

L’evento, organizzato dai Maratoneti Andriesi, si è disputato su un circuito cittadino di 1,418 km reso particolarmente impegnativo dalle elevate temperature.

Risultati di rilievo per la società tranese, che ha confermato la propria crescita nel panorama delle lunghe distanze.

Nella prova delle 8 Ore, straordinaria prestazione di Nicola De Cillis, che conquista il titolo italiano di categoria SM60 chiudendo anche all’ottavo posto assoluto. Una gara gestita con regolarità e strategia, premiando esperienza e tenuta fisica.

Nella 6 Ore, successo per Giuseppe “Pino” Mastronicola, primo nella categoria SM60 grazie a una prova condotta con costanza e controllo dall’inizio alla fine.

Tra le donne, ottimo risultato per Margherita Argentiere, terza assoluta e di categoria SF50 nella 6 Ore, al termine di una gara combattuta e intensa.

Le prestazioni complessive confermano il percorso di crescita della Trani Marathon, realtà sempre più presente nel panorama dell’ultramaratona regionale e nazionale, a pochi anni dal traguardo dei 25 anni di attività.