Buoni servizio, avviso pubblico da 35 milioni: domande aperte per anziani e persone con disabilità

BARI - È aperta dalle ore 12 di oggi, venerdì 15 maggio 2026, la presentazione delle domande per l’Avviso Pubblico relativo ai “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, riferito alla 4ª annualità operativa 2026/2027 della programmazione regionale.

La misura, promossa dalla Regione Puglia, mette a disposizione una dotazione complessiva di 35 milioni di euro e resterà attiva fino alle ore 12 del 15 giugno 2026.

L’intervento finanzia l’accesso a servizi a ciclo diurno e assistenza domiciliare destinati ad anziani e persone con disabilità, garantendo continuità assistenziale e sostegno economico alle famiglie nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma telematica regionale. Il contributo coprirà la quota sociale delle prestazioni fino a 12 mensilità, con una copertura variabile tra il 20% e il 100% in base all’ISEE, e una franchigia fissa mensile di 50 euro a carico delle famiglie.

La misura riguarda sia strutture a ciclo diurno sia servizi domiciliari, includendo il Servizio di Assistenza Domiciliare sociale (SAD) e la componente sociale dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Per informazioni e supporto è attivo l’indirizzo dedicato indicato nell’avviso regionale.