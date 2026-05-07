Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani torna “Un Tè Classico” con il concerto “Recondite Armonie”

TRANI - Nel cuore di Trani, il Palazzo delle Arti Beltrani ospita il quarto appuntamento della rassegna “Un Tè Classico”, in programma domenica 10 maggio 2026 alle 17:30.

Il concerto, intitolato “Recondite Armonie”, è dedicato alla grande tradizione del melodramma e della lirica da camera e vede protagonisti i giovani talenti del Conservatorio Statale di Musica “Piccinni” di Bari, guidati dal maestro Antonio Stragapede.

Il programma musicale

L’evento propone un percorso attraverso alcuni dei momenti più significativi del repertorio operistico tra Settecento e Verismo, con brani di autori come Mozart, Rossini e Verdi.

Tra le interpretazioni in programma figurano arie celebri come “Caro nome” da Rigoletto, “La Calunnia” di Rossini e pagine da Tosca, oltre a duetti e brani d’insieme che mettono in luce la varietà del repertorio lirico europeo.

Ad accompagnare le voci saranno i pianisti Leonarda Nuzzi e Francesco Defelice, interpreti che affiancano alla formazione accademica una solida esperienza concertistica e una particolare sensibilità verso il repertorio vocale.

Un format tra musica e convivialità

La rassegna “Un Tè Classico” unisce musica e momento conviviale: il pubblico assiste al concerto mentre viene servito il tè con pasticceria artigianale, in un’atmosfera che richiama i salotti musicali ottocenteschi.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare i giovani musicisti e rendere la musica classica un’esperienza accessibile e immersiva, integrata con la visita agli spazi museali del Palazzo.

Un calendario ricco di appuntamenti

La stagione proseguirà con altri eventi: il 24 maggio con il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e il 7 giugno con un recital lirico che attraversa autori come Donizetti, Bellini, Debussy e Puccini.

La rassegna si conferma così uno dei principali appuntamenti culturali della città, con una forte attenzione alla formazione musicale e alla promozione del talento emergente sul territorio pugliese.