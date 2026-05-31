Trani triathlon 2026, grande successo tra sport, inclusione e valorizzazione del territorio

TRANI – L’VIII edizione del Trani Triathlon Olimpico si conferma uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti del panorama nazionale, trasformando la città in un palcoscenico di agonismo, partecipazione e impegno sociale. Un evento che ha unito competizione di alto livello, promozione del territorio e forti messaggi di inclusione.

Sullo sfondo della costa adriatica, tra Piazza Marinai d’Italia, il Lungomare di Colonna e il tratto di mare tranese, oltre 300 atleti si sono sfidati nella gara olimpica composta da 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa. La competizione, valida anche come Campionato Italiano Interforze, ha visto al via i migliori rappresentanti dei gruppi sportivi militari e delle forze dell’ordine.

A vincere la gara maschile è stato Sergiy Polikarpenko del Centro Sportivo Carabinieri, che ha confermato il titolo già conquistato nella passata edizione chiudendo in 01:51:32. Alle sue spalle Delian Stateff (Fiamme Azzurre) e Federico Cantelli (ASD Triathlon Mothycense). Tra le donne successo per Nicoletta Santonocito del Magna Team, che si impone per il secondo anno consecutivo in 02:15:23, davanti a Vanessa Lafronza e Alessia Mancini.

Oltre ai risultati sportivi, l’edizione 2026 sarà ricordata soprattutto per la storia di Elisabetta Di Capua, atleta affetta da atassia-teleangectasia, che ha completato il percorso olimpico accompagnata dal suo “spingitore” Vincenzo Chirichella. Un’impresa dal forte valore simbolico che le ha consentito di ottenere la qualificazione alla prossima gara Ironman in Francia, diventando uno dei momenti più emozionanti dell’intera manifestazione.

Il pubblico ha accompagnato con applausi e partecipazione ogni fase della prova, sottolineando il significato più profondo dello sport come strumento di inclusione e superamento delle barriere fisiche e sociali.

A dare ulteriore rilievo all’evento la presenza della giornalista del Tg1 Rai Valentina Bisti, testimonial dell’edizione, e la collaborazione con realtà istituzionali, sportive e sanitarie come FITri, CONI, LILT e IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Grande attenzione anche ai temi della prevenzione e della sostenibilità, con una manifestazione interamente plastic-free.

Al termine della competizione, organizzatori e istituzioni hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ancora una volta ha coniugato sport, salute, inclusione e promozione del territorio. Con questa edizione, il Trani Triathlon si consolida tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario nazionale, capace di unire eccellenza sportiva e valore sociale.