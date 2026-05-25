Trani Triathlon Olimpico 2026: sport, inclusione e Campionato Interforze sulla costa pugliese

TRANI - È tutto pronto per l’“8ª Edizione del Trani Triathlon Olimpico – Gara Silver & Campionato Italiano Interforze 2026”, in programma domenica 31 maggio alle ore 9 nella cornice di Trani, con partenza e arrivo in Piazza Marinai d’Italia.

L’evento, organizzato dall’ASD Atletica Tommaso Assi Triathlon Team sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, si sviluppa sulle tre classiche frazioni del triathlon olimpico: 1.500 metri di nuoto, 40 chilometri in bici e 10 chilometri di corsa lungo il litorale tranese.

La competizione avrà anche il valore di Campionato Italiano Interforze e vedrà la partecipazione degli atleti dei principali corpi dello Stato, tra cui Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre ai migliori team civili e universitari.

Accanto all’aspetto agonistico, l’edizione 2026 sarà caratterizzata da un forte messaggio sociale legato all’inclusione. Riflettori puntati su Elisabetta Di Capua, giovane paratriathleta che affronterà il percorso con il supporto dell’associazione SognoAttivo e del suo assistente sportivo, con l’obiettivo di ottenere la qualificazione per l’Ironman in Francia.

La sua partecipazione rappresenta un caso unico nel panorama nazionale, reso possibile dalla collaborazione dell’organizzazione che ha adattato la macchina logistica per consentirle di prendere parte alla competizione, trasformando la gara in un simbolo di resilienza e accessibilità sportiva.

L’evento sarà seguito anche dalla giornalista del Tg1 Valentina Bisti, scelta come testimonial dell’edizione 2026, mentre tra i protagonisti sportivi è attesa la presenza dell’atleta olimpico Delian Stateff.

La conferenza stampa ufficiale si terrà sabato 30 maggio al Monastero di Colonna, mentre la gara sarà trasmessa e seguita da media nazionali e partner istituzionali, confermando Trani come uno dei centri di riferimento del triathlon italiano.