Trinitapoli: Giuseppe Beltotto ci accompagna in un percorso visivo attraverso la Colombia





TRINITAPOLI - Un viaggio tra immagini, storie e suggestioni dal cuore dell’America Latina: è questo lo spirito di “Sguardi colombiani – racconti fotografici della Colombia”, l’evento culturale inserito nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri, iniziativa dedicata alla diffusione della lettura e della cultura in tutta Italia.

L’appuntamento, in programma martedì 6 maggio alle ore 17, si terrà presso la Biblioteca Mons. Vincenzo Morra, spazio culturale di riferimento per la comunità locale. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Trinitapoli ed è realizzata in collaborazione con l’associazione Lilith Med 2000.

Protagonista dell’incontro sarà il fotografo e viaggiatore Giuseppe Beltotto, che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso visivo attraverso la Colombia. Attraverso una selezione di scatti e la proiezione di un video realizzato durante il suo viaggio, Beltotto racconterà paesaggi, volti e frammenti di vita quotidiana, offrendo uno sguardo autentico e personale su un Paese ricco di contrasti e bellezza.

L’evento si inserisce nel più ampio cartellone di iniziative promosse per “una città che legge”, con l’obiettivo di stimolare la curiosità culturale e favorire momenti di condivisione e approfondimento. In questo contesto, la fotografia diventa linguaggio universale capace di narrare storie, abbattere distanze e avvicinare mondi diversi.

Un’occasione aperta alla cittadinanza per lasciarsi trasportare dalle immagini e scoprire, attraverso l’obiettivo di Beltotto, l’anima vibrante della Colombia.



