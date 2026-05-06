Foggia, “Maggio dei Libri in Bottega” tra l’essere e l’apparire con “Il profilo migliore” di Sara Fiumefreddo

FOGGIA - È possibile preservare l’autenticità in una realtà dove si è alla continua ricerca dell’apparenza? Meglio mostrare agli altri il proprio “profilo migliore” o manifestarsi per ciò che si è realmente, senza paura di mostrare le proprie fragilità, debolezze, imperfezioni? È su queste domande e riflessioni che il libro di Sara Fiumefreddo agita i pensieri di lettori e lettrici che si immergono tra le pagine del romanzo “Il profilo migliore” (Another Coffee Stories), che sarà presentato a Foggia venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18.30, negli spazi di “centonove/novantasei” presso lo Slow Park in viale Manfredi, per gli appuntamenti in programma nell’ambito della nuova edizione del “Maggio dei Libri in Bottega”.

L’iniziativa promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre si inserisce nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, nata per sottolineare il valore sociale della lettura e dei libri come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e civile. Ogni libro è una creatura viva è il tema della sedicesima edizione, metafora, ispirata al Cantico delle Creature per celebrare il libro come compagno di crescita, inclusione e relazione, dotato di un'anima propria che si rinnova ogni volta che viene letto. Come nel caso del libro “Il profilo migliore” di Sara Fiumefreddo che nel corso dell’incontro non farà una semplice presentazione, ma un workshop in cui sarà possibile vivere momenti interattivi, dove il pubblico diventa protagonista e riflette attivamente sul tema. L’attività diventa quindi una riflessione sulla differenza tra essere e apparire, tra persona e personaggio e può essere un punto di partenza per valutare quanto ciò che mostriamo cambia nel momento in cui ci esponiamo al (giudizio) esterno, come avviene sui social.

Conclusioni affidate ad Annarita Zichella, presidente del consorzio Oltre. Al termine, come sempre, ci sarà una piccola degustazione di prodotti che è possibile trovare tra gli scaffali della bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Il “Maggio dei Libri in Bottega”, che animerà gli spazi dello Slow Park, proseguirà poi il 13 maggio con Lucio Cascavilla il graphic novel “L'algoritmo della farfalla”; il 15 maggio Antonio Diurno presenta “Dove tutto è sbagliato”; il 20 maggio sarà la volta di Marcello Colopi con il libro “La dignità”; il 22 maggio Valentina Di Francesco condividerà la sua storia “Memorie di un panda che divenne farfalla. Diario (non proprio) segreto di metamorfosi e rinascita”.