Turi, al via la 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia: tre giorni tra gusto, identità e promozione del territorio

TURI - Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Turi la Sagra della Ciliegia Ferrovia, giunta alla sua 34ª edizione, uno degli appuntamenti più attesi del calendario enogastronomico pugliese. La manifestazione, presentata a Bari nella sede dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, trasformerà il centro cittadino in un grande villaggio dedicato alla celebre eccellenza cerasicola, tra degustazioni, spettacoli, mercatini ed eventi culturali.

L’evento, organizzato dall’associazione “In Piazza” con il contributo del Comune di Turi e della Regione Puglia e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, punta a valorizzare la ciliegia Ferrovia come prodotto simbolo del territorio, rafforzandone il posizionamento sui mercati nazionali e internazionali e promuovendo al contempo turismo e identità locale.

“La ciliegia Ferrovia è uno dei prodotti più rappresentativi della Puglia – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli – e dobbiamo continuare a sostenerne la qualità e la competitività, lavorando in sinergia con produttori, enti locali e associazioni”. Sulla stessa linea il sindaco di Turi, Giuseppe De Tomaso, che ha sottolineato come la sagra rappresenti “una riscoperta dell’identità cittadina e un volano per il turismo e l’economia locale”.

Secondo il presidente dell’associazione organizzatrice, Livio Lerede, l’edizione 2026 si inserisce in un percorso di crescita costante: “Negli ultimi anni la manifestazione ha saputo evolversi, ampliando il programma e rafforzando il legame con il territorio”.

Il programma prevede tre giornate di eventi dal 5 al 7 giugno, ma anche un ricco calendario di iniziative collaterali già a partire dall’1 giugno: mostre fotografiche, installazioni luminose, dj set, contest culinari e serate a tema accompagneranno il pubblico fino all’apertura ufficiale della sagra.

Cuore della manifestazione sarà il centro storico di Turi, con aree dedicate all’enogastronomia, all’artigianato e alla vendita diretta dei prodotti agricoli. Previsti anche spettacoli musicali, performance itineranti, mostre d’arte ed eventi culturali, oltre a momenti di approfondimento sul settore cerasicolo.

Accanto alla promozione del prodotto, la Sagra della Ciliegia Ferrovia si conferma anche come evento di comunità, capace di unire istituzioni, imprese agricole e cittadini in un’unica narrazione del territorio.