Turi, la “Ciliegia Ferrovia” diventa arte: mostra diffusa nel centro storico per la 34ª Sagra

TURI – L’arte e la fotografia entrano nel cuore della 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia con un progetto espositivo diffuso che trasformerà il centro storico in un percorso di immagini, volti e identità condivisa.

Il progetto, intitolato “Atlante – Storie e volti di paese” e firmato dal fotografo Nico Nardomarino, sarà inaugurato lunedì 1 giugno 2026 e coinvolgerà strade e attività del borgo, costruendo una vera e propria “mappa umana” della comunità. Artigiani, commercianti e cittadini diventano protagonisti di un racconto visivo che attraversa Turi e ne restituisce l’identità più autentica.

La mostra si inserisce nel programma della Sagra della Ciliegia Ferrovia, in calendario dal 5 al 7 giugno, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, dedicato al prodotto simbolo della primavera pugliese. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Rossi Restauri e resterà visitabile per tutto il mese di giugno.

Accanto a “Atlante”, il pubblico potrà visitare anche “Terre Immerse”, altra esposizione fotografica ospitata a Palazzo Cozzolongo, confermando la vocazione della manifestazione a intrecciare enogastronomia, cultura e linguaggi artistici contemporanei.

La sagra, organizzata dall’associazione culturale In Piazza con il sostegno del Comune di Turi e della Regione Puglia, proporrà anche un ricco calendario di eventi musicali, spettacoli, incontri e attività dedicate alla promozione della ciliegia “Ferrovia”, varietà simbolo del territorio per qualità e tradizione.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 5 giugno in piazza Silvio Orlandi alla presenza delle autorità e della madrina dell’evento Barbara Politi, dando il via a tre giorni di manifestazione tra degustazioni, concerti, mercatini e iniziative culturali.

Un’edizione che punta a rafforzare il legame tra prodotto agricolo, identità locale e valorizzazione del territorio, trasformando Turi in un grande villaggio diffuso dedicato alla ciliegia e alle sue storie.