Al via 'Armonia Mentale': laboratori artistici tra Bari e Mola per promuovere il benessere tra gli studenti



Mercoledì 27 maggio prenderanno il via i workshop del progetto PRIN promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bari e dal Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, “Armonia Mentale”, attività finanziata dal MUR nell’ambito dei PRIN AFAM e dedicato alla promozione del benessere psicologico degli studenti attraverso percorsi integrati che uniscono arte, musica, ricerca scientifica e pratiche di inclusione. Mercoledì 27 maggio prenderanno il via i workshop del progetto PRIN promosso dall’Accademia di Belle Arti di Bari e dal Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, “Armonia Mentale”, attività finanziata dal MUR nell’ambito dei PRIN AFAM e dedicato alla promozione del benessere psicologico degli studenti attraverso percorsi integrati che uniscono arte, musica, ricerca scientifica e pratiche di inclusione.





Le attività di questo primo ciclo di appuntamenti saranno distribuite tra le sedi di Bari e Mola di Bari e si svolgeranno fino al 5 giugno, coinvolgendo docenti, artisti e professionisti impegnati in pratiche creative come strumenti di cura, espressione e inclusione.





Il calendario si apre il 27 maggio con due appuntamenti nella sede di Bari: “Il laboratorio delle immagini” di Raffaele Fiorella, previsto dalle 9.00 alle 17.00; il laboratorio “L’arte mi somiglia” di Liliana Carone, in programma dalle 14.30 alle 19.00, un percorso che propone un’integrazione tra conoscenze storico-artistiche e pratiche creative, con un focus sull’illustrazione per l’infanzia come linguaggio capace di esprimere emozioni e costruire narrazioni personal. Il primo, un progetto artistico–didattico che indaga le fragilità a partire dal concetto di percezione esterna, proseguirà anche il 28 maggio, dalle 9.00 alle 16.00. Sempre nella giornata di giovedì, nella sede di Mola, si terrà la prima giornata del laboratorio “Trame di argilla in armonia” condotto da Santina Moccia, dalle 9.00 alle 17.00, che proseguirà nella stessa sede e allo stesso orario anche giovedì 4 giugno.





Il 29 maggio, ancora a Bari, proseguirà il laboratorio di Liliana Carone, dalle 14.30 alle 19.00, mentre dal 3 giugno entreranno nel vivo numerosi percorsi paralleli. A Bari si svolgeranno i laboratori di Damiano Francesco Nirchio, “C’era una volta… Raccontare e raccontarsi per costruire il lieto fine”, dalle 16.00 alle 19.00, e quello di Sarah Vecchietti dedicato al trucco cine-teatrale, dalle 14.00 alle 19.00. Nella sede di Mola, invece, prenderanno avvio i laboratori di Barbara Toma, “Il gesto e il segno”, dalle 9.00 alle 14.00, di Fabio Lanzillotta dedicato alla stampa 3D, dalle 9.00 alle 14.00, e di Gabriella Pinto, “Acquaemundi”, anch’esso dalle 9.00 alle 14.00.





Il 4 giugno sarà una giornata particolarmente ricca, con attività in entrambe le sedi: a Bari proseguiranno i laboratori di Carone, Nirchio e Vecchietti, mentre a Mola si terranno le nuove sessioni dei percorsi di Moccia, Toma, Lanzillotta, Pinto e il laboratorio di Michela Fabbrocino, “Indossare l’altro”, in programma dalle 9.00 alle 17.00.





La chiusura di questo primo ciclo di workshop, al quale seguiranno quelli proposti dal Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, è prevista per il 5 giugno, con gli ultimi appuntamenti dei laboratori di Nirchio, Vecchietti e Carone a Bari, e quelli di Toma, Lanzillotta, Pinto e Fabbrocino nella sede di Mola. Un percorso intenso e articolato che segna l’avvio concreto delle attività di Armonia Mentale, confermando la volontà delle due istituzioni di costruire un modello innovativo di benessere e inclusione attraverso la forza dell’arte e della creatività.



