Turi, maltempo colpisce la cerasicoltura: “Solidarietà agli agricoltori in vista della Sagra della Ciliegia Ferrovia 2026”

TURI - Le intense precipitazioni che hanno colpito il territorio di Turi nelle ultime ore hanno provocato gravi danni al comparto agricolo, compromettendo in modo significativo la raccolta della varietà Bigarreau e mettendo in difficoltà numerose aziende del settore.

Raccolto compromesso e allarme per il settore

Secondo quanto riferito dagli operatori locali, in diverse aree dell’agro turese i danni alla produzione rasenterebbero la perdita totale del raccolto. Particolarmente colpita la fase iniziale della campagna cerasicola 2026, con pesanti ripercussioni sulla filiera.

A esprimere vicinanza al mondo agricolo è stato Livio Lerede, presidente dell’associazione In Piazza, organizzatrice della Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi:

«Vedere il lavoro di un intero anno svanire a causa del maltempo a un passo dalla raccolta è un dolore che colpisce l’intera comunità turese. La ciliegia non è solo un frutto, ma il cuore pulsante della nostra economia e della nostra identità».

Focus sulle varietà successive

Nonostante la battuta d’arresto sulle primizie, la macchina organizzativa della Sagra non si ferma. L’attenzione si sposta ora sulla tutela delle varietà successive, in particolare la Ciliegia Ferrovia, eccellenza del territorio.

«I nostri sforzi si concentrano ora sulla tutela delle varietà successive, in primis la Ciliegia Ferrovia, che speriamo possa essere risparmiata da ulteriori avversità meteorologiche», ha aggiunto Lerede.

Una sagra che diventa anche sostegno al territorio

L’edizione 2026 della Sagra assumerà un significato ancora più rilevante, trasformandosi non solo in un evento di promozione e festa, ma anche in un momento di sostegno al comparto agricolo locale.

L’associazione In Piazza invita inoltre istituzioni regionali e nazionali a monitorare la situazione per valutare eventuali misure di supporto alle aziende colpite.

L’evento: tre giorni dedicati alla ciliegia Ferrovia

La 34ª edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2026, tra stand, degustazioni e iniziative culturali che animeranno il centro cittadino.

La manifestazione, organizzata dall’associazione In Piazza con il contributo del Comune di Turi e il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero dell’Agricoltura, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario agro-turistico pugliese.

Programma e appuntamenti

La sagra sarà inaugurata venerdì 5 giugno in piazza Silvio Orlandi alla presenza delle autorità e della madrina dell’evento Barbara Politi. Nei giorni precedenti e successivi sono previsti convegni, spettacoli, mostre, eventi musicali e iniziative gastronomiche che anticipano e accompagnano la manifestazione.

Tra gli appuntamenti principali:

convegni tematici sulla cerasicoltura

eventi culturali e scolastici

serate musicali e spettacoli

contest culinari e iniziative dedicate al territorio





La Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi si conferma così non solo come evento identitario, ma anche come presidio economico e culturale per l’intero comparto agricolo locale.