Bari Vecchia, “Giardini di Pietra 2026”: presentazione del libro su Sabino Scianatico alla Corte Bianchi Dottula

BARI - Nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla memoria libraria della città a Bari Vecchia, nella suggestiva cornice di Corte Bianchi Dottula, in strada dei Dottula 10.

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18.00, nell’ambito della rassegna Giardini di Pietra 2026, l’APS Martinus ospiterà la presentazione del volume “Sconfinata passione. Sabino Scianatico, una vita tra i libri” di Francesco Saverio Mongelli.

Il libro e la libreria “Barium”

Il volume ripercorre la storia culturale di Sabino Scianatico e della storica libreria “Barium”, attiva tra il 1999 e il 2020 e diventata nel tempo un punto di riferimento per bibliofili, studiosi e appassionati.

La libreria ha rappresentato un presidio culturale importante per la città, custodendo circa dodicimila tra libri, manifesti, cataloghi e periodici, contribuendo alla diffusione della cultura del libro a Bari.

Attraverso documenti, testimonianze e materiali bibliografici, il progetto editoriale ricostruisce le tappe della vita di Scianatico e restituisce al pubblico il valore dei suoi “tesori di carta”, testimonianza di una passione profonda per il sapere e la conservazione della memoria culturale.

Gli interventi

All’incontro interverranno, insieme all’autore Francesco Saverio Mongelli, Giuseppe Abbracciavento e Sabino Scianatico.

L’iniziativa sarà presentata da Giancarlo Liuzzi.

L’evento si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione culturale promosso dall’APS Martinus, attraverso incontri e attività dedicate alla storia, all’arte e alla memoria del territorio barese.