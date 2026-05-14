Victoria Beckham torna in Puglia: sarà a Borgo Egnazia per il “Summit del Lusso” del Financial Times
BARI - Victoria Beckham torna in Puglia a distanza di anni. L’ex Spice Girl parteciperà infatti al “Summit del Lusso” organizzato dal Financial Times, in programma nella seconda metà di maggio nella prestigiosa cornice di Borgo Egnazia.
L’evento riunirà alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale della moda e del lusso, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Puglia nel settore dell’ospitalità d’eccellenza e del turismo high-end.
Il summit sarà aperto al pubblico attraverso ticket dal costo di circa 5mila euro più Iva, dettaglio che evidenzia il carattere esclusivo dell’iniziativa e il target internazionale dell’evento.
Per Victoria Beckham non si tratta della prima esperienza in terra pugliese. Nel 2019, insieme al marito David Beckham, aveva scelto proprio la Puglia per una vacanza che contribuì a rafforzare l’immagine della regione come destinazione internazionale del turismo di lusso.
Le fotografie dell’ex Spice Girl tra masserie, muretti a secco e strade di campagna pugliesi fecero rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione internazionale sul territorio.
Se per Victoria quella fu la prima visita in Puglia, David Beckham aveva già conosciuto il territorio pugliese anni prima. Nel 2009, durante la sua esperienza con il AC Milan, giocò infatti allo Stadio San Nicola in occasione della sfida contro il Bari.