A Conversano apre Banco: il gusto della Puglia incontra l’anima americana

CONVERSANO – Una pizza diversa dal solito, burger creativi e un ambiente giovane e informale. È questa la formula di, la nuova pizzeria e food club che ha aperto a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro storico di Conversano, proponendo un originale incontro tra tradizione pugliese e influenze gastronomiche d’oltreoceano.

L’idea alla base del progetto è quella di offrire un’esperienza culinaria fuori dagli schemi, puntando su una pizza che si ispira al celebre padellino torinese ma reinterpretata in chiave pugliese. Più sottile, croccante e rustica, viene realizzata con farina tipo 0 e una biga a maturazione di 24 ore, ottenendo un impasto leggero, alveolato e ricco di gusto.

«Quando abbiamo immaginato la nostra pizza – spiega il proprietario Alessandro Di Donna – volevamo proporre qualcosa di diverso rispetto alle tradizionali pizze napoletane o baresi, ormai molto diffuse. Abbiamo scelto il padellino, ma adattandolo alla cultura gastronomica pugliese, privilegiando croccantezza e leggerezza».

Tra le specialità più apprezzate spicca il “Padellino Assassino”, una creazione ispirata alla celebre pasta all’assassina barese. La base viene accompagnata da una salsa di pomodoro piccante, cotta a lungo con olio extravergine d’oliva e pasta di peperoncino fino a raggiungere una consistenza intensa e concentrata. A completare il piatto, basilico fresco e una burratina pugliese che bilancia il carattere deciso del condimento.

Tra le proposte più originali del menù c’è anche il Padellino Pastrami, preparato con una base bianca e farcito con punta di petto di manzo affumicata e speziata, salsa alla senape, cetriolini e cipolla in agrodolce.

Non solo pizza. Banco dedica ampio spazio anche agli hamburger in stile americano, con una selezione di smash burger personalizzabili. Tra questi spicca il Bombetta Smash, omaggio alla tradizione gastronomica pugliese. La classica bombetta viene schiacciata sulla piastra rovente fino a ottenere la caratteristica crosticina, quindi servita in un panino con cipolla caramellata, insalata e maionese ai pomodori secchi.

Tutte le pizze e i burger sono disponibili anche in versione senza glutine, confermando l’attenzione del locale verso le diverse esigenze alimentari.

Oltre all’offerta gastronomica, Banco punta su uno stile contemporaneo e accogliente. Il locale si presenta con un design giovane, pop e curato nei dettagli, pensato come uno spazio conviviale dove trascorrere una serata all’insegna del buon cibo.

«Volevamo creare un luogo autentico e informale – conclude Di Donna – dove riscoprire i sapori della tradizione attraverso interpretazioni nuove, golose e capaci di sorprendere. Piatti semplici, ma studiati con attenzione, che invitano a godersi ogni boccone».

Con la sua proposta originale, Banco si candida a diventare uno dei nuovi punti di riferimento gastronomici di Conversano, portando in tavola un viaggio tra Puglia e Stati Uniti fatto di gusto, creatività e identità.