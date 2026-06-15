Arena del Levante 2026: presentato il cartellone estivo alla Fiera del Levante di Bari

– È stato presentato lunedì 15 giugno, nella sala riunioni del Centro Direzionale della Fiera del Levante, il calendario degli appuntamenti estivi dell’, la rassegna che da giugno a settembre animerà il quartiere fieristico di Bari con concerti e spettacoli teatrali.

La programmazione nasce dalla collaborazione tra realtà pubbliche e private del settore dell’intrattenimento, con l’obiettivo di consolidare Bari come uno dei principali poli della musica live del Sud Italia e della scena nazionale.

All’incontro hanno partecipato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, il direttore generale di Musicaeparole e partner di Piemme Eventi Francesco Susca, l’amministratore di Bass Culture Vincenzo Bellini e la delegata di Vurro Concerti Marika Vurro, che hanno illustrato la nuova stagione e il modello di collaborazione alla base del progetto.

Secondo quanto spiegato da Frulli, la Fiera del Levante si conferma sempre più un contenitore culturale aperto al territorio, capace di ospitare grandi eventi grazie a una sinergia tra operatori del settore. La nuova edizione prevede 23 appuntamenti distribuiti in due mesi, con una proposta pensata per valorizzare il quartiere fieristico anche in chiave culturale e turistica.

L’Arena del Levante sarà allestita nell’area 47 della Fiera, nei pressi dell’ingresso Edilizia, e si conferma una delle principali venue outdoor del Mezzogiorno per capienza e accessibilità, con un pubblico che negli ultimi anni arriva da tutta la Puglia e da diverse regioni italiane.

Il cartellone 2026 prenderà il via il 23 giugno e proseguirà fino al 15 settembre con una programmazione che attraversa generi e pubblici differenti, dal rock al pop fino alla musica elettronica e agli spettacoli teatrali.

Tra i primi appuntamenti in programma figurano il concerto di David Byrne il 23 giugno, i Litfiba il 2 luglio e il progetto Beat Performing 80’s King Crimson il 3 luglio con Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey. Il 4 luglio sarà la volta di Geolier, seguito dai Modà il 10 luglio e da Elio e le Storie Tese insieme a Tony Pitony l’11 luglio.

La rassegna proseguirà con Dogstar il 12 luglio, Marilyn Manson il 13 luglio, Alfa il 17 luglio, Francesco Gabbani il 18 luglio e Tommaso Paradiso il 21 luglio. Il 24 luglio spazio agli Skunk Anansie, mentre il 25 luglio saliranno sul palco Frah Quintale e Tutti Fenomeni. Il 30 luglio si esibirà Marcus Miller e il 31 luglio Salmo.

Ad agosto è previsto il concerto dei Negramaro il 2 agosto, mentre settembre si aprirà con Caparezza il 4 settembre, seguito da Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz e Rivo il 5 settembre, Capo Plaza il 6 settembre, i Judas Priest il 7 settembre, Tony Boy l’11 settembre e Anna il 13 settembre. La stagione si chiuderà il 15 settembre con lo spettacolo “Din Don Down”.

Gli organizzatori hanno sottolineato come la programmazione sia frutto di una sinergia tra operatori del settore capace di intercettare pubblici diversi e di valorizzare la Fiera del Levante come hub culturale e musicale. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il ruolo di Bari come destinazione per il turismo musicale, anche attraverso la presenza di artisti internazionali e format di grande richiamo.

L’esperienza dello scorso anno, culminata con il successo di eventi come il concerto dei Duran Duran, ha rappresentato la base su cui costruire un’edizione 2026 ancora più ampia e strutturata, confermando la crescita dell’Arena del Levante come uno dei principali poli live del Sud Italia.