Festa della Musica 2026: alla Biblioteca Nazionale di Bari il concerto dell’EurOrchestra da Camera

– Lacelebra lacon il concerto, in programma domenica 21 giugno alle ore 19.30 nell’Auditorium dell’Istituto. L’evento è organizzato in collaborazione con l’e rientra nel calendario nazionale promosso dal Ministero della Cultura.

La Festa della Musica rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’anno, coinvolgendo migliaia di musicisti, enti e cittadini in tutta Italia. Per l’occasione, il Ministero della Cultura promuove aperture straordinarie di musei, biblioteche, archivi, parchi archeologici e altri luoghi della cultura, offrendo al pubblico la possibilità di vivere spazi ricchi di storia attraverso concerti, spettacoli e iniziative speciali.

Il concerto “La Musica dei Luoghi” propone un viaggio sonoro dedicato al rapporto tra musica, memoria e identità dei territori. Un percorso che mette in evidenza come i luoghi possano diventare custodi di emozioni, ricordi e storie condivise, tramandate nel tempo attraverso il linguaggio universale della musica.

Protagonista della serata sarà l’EurOrchestra da Camera di Bari, diretta dal maestro Francesco Lentini, che eseguirà alcune delle opere più celebri della tradizione musicale europea. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Béla Bartók, autori che hanno segnato in maniera indelebile la storia della musica mondiale.

L’iniziativa conferma il ruolo della Biblioteca Nazionale di Bari come centro di promozione culturale e luogo di incontro aperto alla cittadinanza, in linea con lo spirito della Festa della Musica, che valorizza l’arte come strumento di dialogo, inclusione e crescita sociale.

L’ingresso al concerto è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.