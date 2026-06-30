Ad Alberobello arriva “Insolito Pop”: la musica classica incontra il cantautorato contemporaneo

Dopo il successo del concerto di Capodanno 2026, torna ad Alberobello l’appuntamento dedicato alla grande musica d’autore riletta attraverso il linguaggio elegante degli strumenti classici. Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Largo Martellotta, nel cuore del Rione Monti, andrà in scena “Insolito Pop”, spettacolo inserito nel cartellone “We Are in Trulli Summer Edition – Trentennale UNESCO” promosso dal Comune di Alberobello per celebrare i trent’anni dal riconoscimento dei Trulli come Patrimonio dell’Umanità.

Il progetto propone un viaggio musicale tra i grandi successi del cantautorato italiano e internazionale, reinterpretati con arrangiamenti acustici e una sensibilità capace di unire universi apparentemente lontani: la tradizione classica e la musica popolare contemporanea.

«Con “Insolito Pop” proponiamo appuntamenti che esaltano il valore artistico delle grandi interpreti femminili nel panorama culturale italiano, unendo la valorizzazione del patrimonio al coinvolgimento del pubblico – dichiara Valeria Sabatelli, assessora alla Cultura e alle Manifestazioni -. Siamo felici di accogliere ad Alberobello quattro artiste di straordinario talento e sensibilità, capaci di far dialogare tradizione e innovazione nella splendida cornice del Rione Monti. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che arricchisce l’estate cittadina».

Sul palco saliranno Rita Zingariello all’arpa, Rossella Bifulco al flauto traverso e Angela Pisicchio al violino, tre musiciste di grande esperienza che daranno vita a un intreccio sonoro originale e raffinato. A completare la formazione sarà la voce intensa di Terry Digennaro, protagonista di un percorso emozionale attraverso melodie senza tempo.

La direzione artistica dello spettacolo è affidata a Carlo Gallo, mentre gli arrangiamenti inediti del Maestro Angelo Nigro rappresentano uno degli elementi distintivi del progetto: celebri brani pop vengono trasformati in nuove versioni capaci di valorizzare il dialogo tra strumenti classici e voce.

Il risultato è uno spettacolo che supera i confini tra generi musicali, dimostrando come il linguaggio classico possa incontrare la contemporaneità mantenendo intatta la propria forza espressiva.

Il repertorio attraverserà alcune delle più importanti pagine della musica italiana e internazionale, offrendo al pubblico nuove prospettive di ascolto e un’esperienza adatta a spettatori di tutte le età.

“Insolito Pop” sarà dunque un’occasione per vivere una serata di musica e cultura nella cornice unica dei Trulli di Alberobello, tra patrimonio storico e sperimentazione artistica.

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