Ad Libitum 2026 tra Polignano a Mare e Rutigliano: musica, teatro e grandi nomi dal 21 giugno al 13 settembre

Dal 21 giugno al 13 settembre torna Ad Libitum 2026, la rassegna diretta da Maurizio Pellegrini che attraversa musica, teatro e narrazione tra due poli culturali della Puglia: Polignano a Mare e Rutigliano.

Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione — promossa dal Comune di Polignano a Mare e dal Comune di Rutigliano insieme a Epos Teatro — propone un cartellone ampio e trasversale, costruito attorno al tema delle “Metamorfosi”, filo conduttore del triennio 2025-2027.

Il programma intreccia linguaggi e stili differenti, dalla musica da camera al teatro d’autore, dal tango alla canzone, con un forte legame con il territorio e i suoi spazi culturali. Tra le location principali a Polignano a Mare figurano l’Atrio del Museo Pino Pascali e il Chiostro di Sant’Antonio, mentre a Rutigliano gli appuntamenti si svolgeranno tra corti storiche e luoghi simbolici del centro urbano.

Tra gli eventi di punta figurano il concerto del bandoneonista Fabio Furia, lo spettacolo di Tullio Solenghi, la produzione degli Oblivion in esclusiva regionale e il Gala Verdi dedicato ai 125 anni dalla morte del compositore. In programma anche progetti originali che uniscono musica e letteratura, come le riletture dedicate a Pompeo Sarnelli e alle “Metamorfosi” di Ovidio.

Accanto ai grandi nomi, la rassegna dedica ampio spazio alla musica da camera e alle nuove generazioni, con ensemble e solisti provenienti dal panorama nazionale e internazionale, oltre a iniziative rivolte alle famiglie e ai più giovani nella sezione “Tra Campi e Corti Kids” a Rutigliano.

Il festival si conferma così un progetto culturale diffuso, capace di valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico dei territori coinvolti, trasformando piazze, chiostri e corti in palcoscenici a cielo aperto.