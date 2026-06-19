Addio a Igor Protti, il “Re” del Bari calcio: si è spento a 57 anni dopo una lunga malattia
Protti ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi biancorossi grazie alle sue quattro stagioni con la maglia del Bari, vissute tra passione, gol e un legame profondo con il territorio. La sua esperienza nel capoluogo pugliese è culminata con la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A, un traguardo storico che lo ha consacrato tra i grandi protagonisti del calcio italiano.
Di recente aveva voluto raccontare il suo rapporto speciale con Bari attraverso il libro “Bari, ti amo! Parola di Zar”, scritto insieme a Michele Salomone e presentato proprio nel Comune di Bari. Nel volume Protti aveva raccolto ricordi, aneddoti e storie delle stagioni vissute in biancorosso, testimoniando ancora una volta il forte legame con la città e con la sua tifoseria.
La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del calcio e tra i tanti sostenitori che hanno sempre considerato Protti molto più di un semplice bomber: un uomo capace di entrare nella storia e nell’anima di Bari.