Addio a Igor Protti, il “Re” del Bari calcio: si è spento a 57 anni dopo una lunga malattia

BARI - È morto Igor Protti, uno dei calciatori più amati della storia del Bari e un autentico simbolo della città. L’ex attaccante si è spento oggi, 19 giugno, dopo una lunga malattia.Protti ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi biancorossi grazie alle sue quattro stagioni con la maglia del Bari, vissute tra passione, gol e un legame profondo con il territorio. La sua esperienza nel capoluogo pugliese è culminata con la conquista del titolo di capocannoniere della Serie A, un traguardo storico che lo ha consacrato tra i grandi protagonisti del calcio italiano.Di recente aveva voluto raccontare il suo rapporto speciale con Bari attraverso il libro “Bari, ti amo! Parola di Zar”, scritto insieme a Michele Salomone e presentato proprio nel Comune di Bari. Nel volume Protti aveva raccolto ricordi, aneddoti e storie delle stagioni vissute in biancorosso, testimoniando ancora una volta il forte legame con la città e con la sua tifoseria.La notizia della sua scomparsa lascia un grande vuoto nel mondo del calcio e tra i tanti sostenitori che hanno sempre considerato Protti molto più di un semplice bomber: un uomo capace di entrare nella storia e nell’anima di Bari.