Al CUS Bari approda “Sognando Itaca”: vela terapia e inclusione con AIL
BARI - Arriva nel tardo pomeriggio di oggi al CUS Bari la barca nazionale “Sognando Itaca”, partita lo scorso 8 giugno da Venezia e impegnata in un tour lungo l’Adriatico che toccherà, tra le altre, le città di Rimini, Pesaro, Ancona, Giulianova, Bari e Brindisi.
L’iniziativa anticipa l’“Itaca Day” in programma domani, martedì 16 giugno 2026, presso il CUS Bari (Lungomare Starita 1 A/B), giornata centrale del progetto nazionale di vela terapia promosso da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Da oltre vent’anni il progetto utilizza la navigazione come strumento di riabilitazione psicologica e inclusione sociale per pazienti affetti da patologie oncoematologiche.
L’edizione 2026 coinvolge più di venti sezioni provinciali AIL su tutto il territorio nazionale e si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, prevista per il 21 giugno.
Alle 10.30, nell’Aula 1 “Luigi Ambrosi” del CUS Bari, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, nel corso della quale verranno illustrati obiettivi, risultati e prospettive del progetto “Sognando Itaca”, considerato una delle esperienze più significative di vela terapia in ambito oncoematologico.
A seguire, alle 11.30, prenderà il via la tradizionale veleggiata “Itaca Day”, che vedrà la partecipazione di pazienti, volontari, medici, infermieri e operatori sanitari in un’esperienza condivisa di benessere, incontro e sensibilizzazione.
La giornata rappresenta un momento di connessione tra istituzioni, comunità scientifica e mondo dell’associazionismo, con l’obiettivo di promuovere il valore della cura e migliorare la qualità della vita delle persone che affrontano percorsi di malattia ematologica.