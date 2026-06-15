A Bari il tour “Dalla parte di noi donne”: prevenzione ginecologica gratuita in Piazza della Libertà

– Prosegue anche a Bari il tour nazionale, iniziativa dedicata alla prevenzione ginecologica e alla promozione della salute femminile. L’appuntamento è fissato per il, con due giornate di visite gratuite, informazione e attività di sensibilizzazione.

Il progetto, promosso dalla linea di cosmetici Meclon di Alfasigma e patrocinato dalla SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), punta a rendere la prevenzione più accessibile e a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi legati alla salute intima femminile.

Per l’occasione sarà allestito un camper medico itinerante, attrezzato come spazio clinico riservato, all’interno del quale le partecipanti potranno confrontarsi con un’équipe di ginecologi specialisti. Le attività prevedono consulenze, valutazioni diagnostiche e percorsi informativi personalizzati.

Nel dettaglio, il tour mette a disposizione complessivamente 1.000 check-up ginecologici gratuiti distribuiti lungo le diverse tappe italiane, con circa 100 visite per ciascuna città. Dopo la consulenza iniziale, sarà possibile prenotare ulteriori accertamenti presso centri convenzionati attraverso la piattaforma dedicata del progetto.

Durante la visita potranno essere effettuati esame clinico, ecografia e, se necessario, Pap test, strumenti fondamentali per lo screening e la prevenzione oncologica.

A Bari il programma prevede anche una serie di incontri tematici aperti al pubblico. Il 19 giugno si partirà alle 14.00 con un approfondimento sulle infezioni ricorrenti, seguito alle 16.00 da un focus sull’igiene intima. Il 20 giugno, invece, gli incontri inizieranno alle 10.00 con un intervento su microbiota e barriere vaginali, proseguiranno alle 14.00 con un confronto sulla sessualità consapevole e si concluderanno alle 15.00 con un momento dedicato al coinvolgimento della coppia nella prevenzione.

Accanto al camper sarà allestita un’area informativa con la presenza di specialisti, talk divulgativi, materiali educativi e campioni gratuiti delle linee dedicate alla salute intima.

L’iniziativa è aperta a donne maggiorenni che non siano in gravidanza, non siano attualmente seguite per patologie ginecologiche croniche e che non abbiano effettuato visite specialistiche negli ultimi sei mesi.

Il tour ha già toccato diverse città italiane e proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe, tra cui Foggia, Palermo e Torino. L’obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione attraverso un modello itinerante che unisce informazione, screening e accesso facilitato ai servizi sanitari.

Secondo la SIGO, progetti di questo tipo rappresentano un esempio virtuoso di integrazione tra educazione sanitaria e intervento sul territorio, contribuendo a ridurre le barriere culturali e migliorare la tempestività delle diagnosi.