Atletica, weekend di gare in Puglia: si corre a Oria e Aradeo, giovani protagonisti a San Nicandro Garganico

ORIA - Ultimo fine settimana di giugno ricco di appuntamenti per l'atletica leggera pugliese, con tre eventi in programma domenica tra strada e pista.

A Oria, nel Brindisino, si disputerà l'Appia Run - Trofeo Federico II, gara podistica di 9 chilometri organizzata dall'Asd Appiatletica. La partenza è fissata alle 18.30 e la competizione rappresenta l'ottava prova del circuito "Sulle Vie di Brento".

In mattinata riflettori puntati su Aradeo, nel Salento, dove l'Atletica Salento Aradeo organizza la 34ª Straradeo, gara su strada di 9,2 chilometri, tra gli appuntamenti più longevi del panorama podistico regionale.

Spazio anche ai più giovani a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, dove il campo sportivo "Mascolo" ospiterà l'ottava edizione de "Il ragazzo e la ragazza più veloce". L'iniziativa, promossa dall'Atletica San Nicandro Garganico, coinvolgerà gli atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi e sarà aperta anche agli studenti non tesserati nati nel 2011 e nel 2012.

Nei giorni scorsi, intanto, lo stadio "Cozzoli" di Molfetta ha fatto registrare una partecipazione numerosa al meeting "Allenamenti". Tra i risultati più significativi spiccano l'11"99 nei 100 metri di Letizia Bruno (U.S. Foggia) e il 59"03 di Ilaria Dicuonzo (Alteratletica Locorotondo) nei 400 metri, a un soffio dal proprio primato personale. Da segnalare anche il record mondiale ottenuto dal Team Italia Fisdir nella staffetta 4x100 della categoria II2.

A Castromediano, frazione di Cavallino, si è invece disputata l'undicesima edizione del Trofeo dei Messapi, urban trail di 8 chilometri organizzato dall'Asd Tre Casali. A imporsi sono stati Daniele Leggio (Asd Tre Casali) nella gara maschile e Agnese De Luca (Asd Cursores) in quella femminile. Sono stati 313 gli atleti che hanno tagliato il traguardo.